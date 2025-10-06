女優の大地真央（69）が6日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。CMで披露した角刈りについて語った。アイフルのCM「凛とした女将」シリーズでコミカルな役を演じている大地。特殊メークで角刈りにもなっていて、オファーが来た時は「まあ、いいかなみたいな。角刈りは初めてでしたけれど、みなさんが楽しんでくださればいいのかなと思って」と明かした。夫のインテリアデザイナー・森田恭通氏の反