7人組アイドルグループ「SOMOSOMO」のコモレビ ヒヨリが、スポニチ東京本社でのソロインタビューに応じた。幾多の困難を乗り越え、ステージで凛と立つ。その心の内に秘めた、苦悩の日々と支えになった存在に迫った。（「推し面」取材班） 「もともと、アイドルになりたいと強く思っていたわけではないんです」。キャリアの始まりは、意外にも静かなものだった。いつか表現者になりたい。その淡い思いを抱きながらInstagramに