東京都墨田区の賛育会病院が、親が育てられない子どもを預かる「ベビーバスケット」（赤ちゃんポスト）と、病院関係者にのみ身元を明かす「内密出産」の受け入れを始めてから半年がたった。賀藤均院長（６８）は読売新聞のインタビューで、ベビーバスケットは２〜３週間に１人程度を受け入れていることを明かした。一方、内密出産については「個人情報の管理が病院任せになっている」と、法制化の必要性を訴えた。（五十川由夏、