【ブンデスリーガ】ブレーメン 1−0 ザンクトパウリ（日本時間10月4日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】藤田が絶品パス→菅原が好カバー日本のサッカーファンが歓喜した12秒間だった。ザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマとブレーメンのDF菅原由勢が、ブンデスリーガの舞台でそれぞれの持ち味を発揮している。日本時間10月4日のブンデスリーガ第6節で、ブレーメンとザンクトパウリが対戦。菅原は右SB、藤田はボランチで先発す