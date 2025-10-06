閉幕を控えた大阪・関西万博の来場予約を取るのが困難になる中、会場の外で万博の雰囲気を味わえる施設やイベントが人気を集めている。大屋根リングを望める展望台には行列ができ、ヘリコプターの遊覧ツアーも希望者が殺到。インターネット上の仮想空間にある万博会場を訪れる人も増えている。（山内浩平、黒岩美緒）「雰囲気感じられた」４日夕、大阪府咲洲（さきしま）庁舎（大阪市住之江区）５５階にある「さきしまコスモ