新師匠の大嶽親方（手前）の下で稽古に臨む王鵬（右端）ら。奥は元横綱大鵬の写真＝東京都江東区の大嶽部屋大相撲の大嶽部屋が6日、東京都江東区の同部屋で、9月29日付で継承した新師匠の大嶽親方（元幕内玉飛鳥）の下で初の稽古を行った。約4年ぶりという白まわし姿で弟子たちと汗を流した大嶽親方は「少しでも力士たちの力になれるように。みんなが強くなってほしい」と決意を述べた。大嶽部屋は元横綱大鵬が1971年に二所ノ