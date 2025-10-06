台風22号が接近中の小笠原諸島は、今年一番の強い風に見舞われました。今週後半には本州にも近づく恐れがあります。【映像】台風22号の影響で荒れる東京・父島現在、台風22号は小笠原村に接近していて、父島では最大瞬間風速26.1mと今年一番の強い風を観測しました。この後も強風や高波、激しい雷雨に注意が必要です。7日以降台風22号は小笠原諸島からゆっくりと離れますが、発達しながら北上し、今週後半には関東にも暴風域