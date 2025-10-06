イスラエル軍の爆撃後、ガザ上空に立ち上る煙/Amir Levy/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区での紛争勃発から明日で丸２年を迎えるにあたり、国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）が被害状況に関する統計を発表した。ＵＮＲＷＡのファクトシートによると、２０２３年１０月７日以降、ガザでは６万６０００人を超えるパレスチナ人が死亡した。この中には１万８０００人あまりの子どもが含まれる。ガザの保健