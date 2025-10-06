山口県萩市にて、秋の恒例イベント「萩・田町萩焼まつり2025」が、令和7年10月11日(土)から13日(月・祝)までの3日間開催されます。今年は過去最大となる33店舗が参加し、萩焼の展示即売を中心に、萩の文化とまち歩きが楽しめます。 山口県萩市「萩・田町萩焼まつり2025」 開催日：令和7年10月11日(土)〜13日(月・祝)時間：午前10時〜午後5時会場：萩市田町商店街アーケード内、萩・明倫学舎 400年の伝統を持