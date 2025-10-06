エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が２０２６年４月にゴルフ場を開業することが明らかになった。「グアム・デイリー・ポスト」が５日（日本時間６日）に報じた。ニューヨークから車で２時間ほどの故郷プレインビル近郊のニュージャージー州ヴァインランドにゴルフコースとクラブ「トラウト・ナショナル・ザ・リザーブ」をオープンさせる。ゴルフ場にはタイガー・ウッズ設計の１８ホールコース、「ブルペン」と