GSアライアンスは、国際連合工業開発機関(UNIDO)の支援を受け、ウクライナの有機廃棄物を原料とした生分解性プラスチックなどの開発・製造に関するフィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)を2025年9月30日より開始しました。この事業は、日本の技術移転を通じてウクライナのグリーン産業復興を支援するプロジェクトの一環として実施されます。 GSアライアンス UNIDO支援のもとウクライナの有機廃棄物を原料にした生分解性