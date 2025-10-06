下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕されたアイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバーの草間リチャード敬太容疑者（２９）が６日、東京・三田警察署から釈放された。同日、朝９時３０分ごろに送検された草間は、昼１３時ごろに同署に戻った。その後、１４時２１分ごろ、約４０人ほどの報道陣の前に姿を現し、釈放された。草間はスーツ姿で署から出てくると「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と