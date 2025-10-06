組織のボスは警察に捕まるよりはと自ら死を選ぼうとして…【前回までのあらすじ】’18年の夏、末端のかけ子として特殊詐欺グループに加入した小島智信被告（47）は、?ボス?こと渡邉優樹被告（41）に仕事ぶりを認められて頭角を現していく。同時にグループは月に数億円単位の金額を詐取する巨大犯罪集団へと変貌した。しかし、’21年にメンバーたちは当局に次々と拘束され、小島被告らは「ルフィ広域強盗事件」の舞台となったビクー