ブルボンは、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にあるコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」にて、「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ3品を2025年10月20日(月)より販売開始します。「Un BOURBON」でしか購入できない、クラフトならではの特別なおいしさが楽しめるルマンドです。 ブルボン Un BOURBON「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ 価格：各1,280円(税込)発売日：2025年10月20