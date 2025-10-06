４分の動画が１万円都内の派遣型風俗店に勤務する傍ら、YouTubeやTikTok、グラビアなど多方面で活躍しているアダルトインフルエンサー・るるたん（26）。８月20日には初の写真集も発売した彼女は、ファンサイト「Fantia」、「myfans」で活動し、昨年３万円で販売した同人アダルトビデオ１本で得た利益は実に１億2000万円以上！いかにして莫大な収益を獲得するに至ったのか、彼女の素顔に迫った。風俗で働き始めたきっかけは、自