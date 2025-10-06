■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/2、NYダウ＋78ドル高、46,519ドル2）10/3、NYダウ＋238ドル高、46,758ドル【前回は】相場展望10月2日号米国株: 政府機関の一部閉鎖と、株式市場・金相場との関係日本株: 信用取引残高が減少⇒買い方が売り転換、買いエネルギー減●2．米国株：「貯蓄の取り崩し」で消費支出増・小売売上高増に懸念1）「貯蓄の取り崩し」で消費支出増・小売売上高増に懸念・米国8月の実質個