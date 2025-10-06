女優の仲里依紗が６日、都内で行われた「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式に出席し、３０代部門を受賞した。鮮やかなピンクのパンプスを着用。「５秒で決まりました。小さい時に遊んでいたお人形の靴みたいだったので、これを履いてみたいなと思って。気分が上がりました」とニッコリ。膝上丈の赤いドレスと合わせ、仲らしい鮮やかなコーディネートで「まるでキャラクターみたいに気分が上がっています」と喜んだ。