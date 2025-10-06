ジェイ・ポートは、「株式会社ジェイ・ポート此花リサイクル工場」敷地内に新たな選別工場を建設し、2025年9月24日より本格稼働を開始しました。最新の自動選別設備を導入し、これまでリサイクルが困難だった混合廃棄物からの資源回収率を飛躍的に高め、ゼロ・エミッション社会の実現に向けた取り組みを加速させます。 ジェイ・ポート 大阪市此花区に新たなリサイクル選別工場が本格稼働 施設名称：株式会社ジェイ