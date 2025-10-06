女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は７日に、第７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）早く結婚したいと焦るトキ（郄石あかり）。しかし、工場ではせん（安達木乃）に続き、チヨ（倉沢杏菜）の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）は、トキを励ます”ラ