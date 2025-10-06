8月7日に左手親指付け根を手術したDeNA・牧秀悟内野手（27）が「みやざきフェニックス・リーグ」の日本独立リーグ選抜戦に「2番・二塁」で実戦復帰した。4打席に立ち3打数無安打1四球。快音こそ響かなかったものの、3回の第2打席では左翼フェンス際の飛球を放つなど順調な回復ぶりをアピール。6回の守備から一塁に回り、8回まで出場。9回の守備で退いた。