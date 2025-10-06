■第79回国民スポーツ大会成年女子100m決勝（6日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会の成年女子100m決勝に、100mハードル東京世界陸上代表の中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が出場し、11秒66（+0.4）の2着に入った。優勝したのは、御家瀬緑（24、住友電工）。タイムは11秒57（+0.4）だった。100mハードルでは12秒71の日本歴代2位の記