中島瑠菜（18）が6日、都内で、第21回クラリーノ美脚大賞2025のティーン部門を受賞した。各世代のファッションリーダーとして最も輝き、美脚の女性が表彰されるもの。クラリーノは靴づくりに使用される人工皮革で、女性たちの健康的な美脚を応援するために03年に同賞が創設された。中島は10センチのヒールがある黒いスニーカーを履いて登場。「足がきれいに見られるようにというのを考えて選びました」とミニのワンピースに合わせ