一時預かりしたわんこの切ないワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で23万7000回再生を突破し、「涙が溢れてしまう」「なんて切ないの…」「大事に育てられたんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『飼い主を亡くした犬』を引き取った結果→いつも窓際で…涙腺崩壊する『切ない光景』】 飼い主さんを亡くしたわんこ Instagramアカウント「lomilomi_secretgard