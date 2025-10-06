石川県小松市の山間部で5日午前、土砂崩れが発生し、30代男性1人が巻き込まれた事故で、6日正午ごろ、捜索にあたっていた警察と消防が土砂の中から男性を発見しました。消防によりますと、男性は心肺停止の状態で、午後2時ごろ搬送されたということです。現場の山はかつて水晶などの鉱物が多く採取され、警察によりますと、一緒にいた20代の男性は「水晶を探している途中で土砂崩れにあった」と話しているということです。