私的年金制度「iDeCo（イデコ）」が大きく変わろうとしています。 2025年6月に成立した法改正により、会社員の掛け金の上限はこれまで月2万3000円（企業型年金加入者などは2万円）だったものが、2027年には月6万2000円へと大幅に引き上げられる予定です。 iDeCoの掛け金は全額所得控除の対象となるため、掛け金を増やせばその分だけ節税につながります。とはいえ、「実際どれくらいの節税になるのか」と疑問に思う人も多