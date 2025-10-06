2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催を予定している『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が追加情報を発表した。『TGC 広島 2025』広島県出身のモデル・向井怜衣主演！オール広島ロケの“甘酸っぱい青春ストーリー”今回の企画では、広島を舞台に“甘酸っぱい青春ストーリー”を描いた縦型ショートドラマが制作された。友人との放課後や初