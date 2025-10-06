エバー航空は、台北/桃園〜ダラス/フォートワース線を10月3日に開設した。水・金・日曜の週3往復を運航し、11月18日から週5往復、12月15日から1日1往復に拡大する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は台北/桃園発が13時間半、ダラス/フォートワース発が16時間15分。1998年から貨物専用便を運航しており、近年は多くの企業が進出し、経済や人口の成長によって旅客需要が堅調に推移していること、アジア系アメリカ人コ