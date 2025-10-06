女優で声優の戸田恵子が5日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・サンドウィッチマンのライブを鑑賞したことを報告した。この日、戸田は「久しぶりにジムに行きました」と切り出し「ドラマ撮影〜大阪万博〜ドイツ〜ドラマ撮影と、怒涛のスケジュールをこなしている中」でのことだったと説明。続けて「午後からは千葉までサンドウィッチマンさんのライブに参戦！東京公演、行けなかったもんね」と述べ「またどこか地方に行こうか