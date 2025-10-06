最上地方に住む７０代の男性がインターネットで見つけた株式投資のサイトからＬＩＮＥグループに誘導される手口で現金およそ９５００万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。 ＳＮＳ型投資詐欺としてはおととしの統計開始以降、過去最多の被害額になります。 警察によりますと今年６月、最上地方に住む７０代の男性が株取引に関するインターネットサイトを見つけ、サイト内のＵＲＬからＬＩＮＥグル&#