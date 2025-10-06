5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太（29）の身柄が6日、三田警察署から釈放された。【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検きょう午前9時半、草間を乗せた車両が三田警察署から出た。シルバーの車体の車で、後部座席にはカーテンがあり、中の様子は見えなかった。草間は4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕されていた。STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイ