◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にエリザベス女王杯の優先出走権）＝１０月６日、栗東トレセン重賞２勝目を狙うサフィラ（牝４歳、栗東・池添学厩舎、父ハーツクライ）は、輸送で馬体重が減りやすい体質と３日間開催の変則的な日程を踏まえ、月曜追いを行った。坂路を単走し、５５秒０―１２秒０。馬なりながら力強いフットワークでチップを蹴り上げ、勾配を駆け