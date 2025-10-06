プロ野球・ロッテは6日、金子誠1軍チーフ守備走塁コーチと大家友和2軍チーフ投手コーチが今季限りで退団することを発表しました。契約満了に伴っての退団と明かされています。金子コーチは1993年ドラフト3位で日本ハムに入団。2014年に現役を引退し、翌年からは日本ハムのコーチに就任しました。その後、2023年からはロッテでコーチ業に当たっていました。大家コーチも1993年ドラフト3位でプロ生活をスタート。MLBでもプレーし、20