日本銀行＝東京都中央区日銀は6日発表した10月の地域経済報告（さくらリポート）で、全国9地域のうち北海道を除く8地域で景気判断を維持した。日米関税合意で不確実性が低下した一方、影響が今後表面化することへの警戒感を反映した。日銀が政策判断する上で重視する賃上げに関し、各国の関税政策や海外経済の減速などで収益が大きく下振れた場合は「抑制せざるを得ない」との声があった。景気判断はこの日開いた支店長会議で