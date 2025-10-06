ロッテは６日、金子誠１軍チーフ守備走塁コーチと大家友和２軍チーフ投手コーチが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団すると発表した。金子コーチは２３年に戦略コーチに就任。今季は６月に最下位低迷を受けて、１軍チーフ守備走塁コーチに配置転換された。大家コーチは昨オフ、大リーグ・エクスポス時代に同僚だった吉井理人監督率いるロッテの指導者に。１シーズンでの退任となった。ロッテは５日の今季最終・ソフトバ