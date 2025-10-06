俳優佐藤隆太（45）が5日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に、NEWS加藤シゲアキ（38）、俳優中尾明慶（37）とともに出演。妄想にもかかわらず、号泣してしまったエピソードを明かした。佐藤は、ホロスコープで宿命を占う彌彌告さんに、「同じゴールを目指すことができない仲間がまじってしまった時に、かなり頭を悩ませるというか、人間関係の心労が多くなる」と言われた。すると「やだ、泣いちゃいそう