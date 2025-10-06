5日に投開票が行われた石川県加賀市の市長選挙で、新人で元教育長の山田利明さんが、初当選を果たしました。 「バンザイバンザイバンザイ」加賀市長に初当選・山田 利明 さん：「トップダウンからボトムアップ。市民に政治を取り戻します」 任期満了に伴う加賀市長選挙は、5日投開票が行われ、新人の山田利明さんが1万9000票あまりを獲得し、現職の宮元陸さんに約6500票の差をつけて、初当選を果たしました。投票率は63.