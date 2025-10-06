〈豆腐市場の動向を分析、カット豆腐から小分け豆腐へのシフトでgあたりの単価は下落〉――豆腐市場の動向は「豆腐バー」や相模屋食料の「ビヨンドとうふ」のような、色物商品が収益を取っている。当社も、最も売れ行きが良いのが豆腐ドーナツだ。白物は売れてないことはないが、高級志向が薄く、絹は頭打ち感がある。また、カット豆腐から充填小分け豆腐へシフトがみられる。内容量を考えれば、実質的にgあたりの単価は下落してい