政治ジャーナリスト田〓史郎氏が6日、連続“謝罪”に追われた。4日に投開票された自民党総裁選で、高市早苗氏が女性初の新総裁に選出された。まずはテレビ朝日系情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。フリーアナ羽鳥慎一から結果について意見を求められると「まずおわびします」と頭を下げ、「自分は進次郎さんが勝つだろうと思って話してきて。取材ではそうだったんですけど、自分の取材が甘かったで