従業員に給料を過払いしてしまった場合、支払い先の従業員がすでにそのお金を使ってしまっていても、会社は返還を求めることができるのでしょうか。こうしたトラブルを迅速かつ適切に解決するためには、法律に基づいた正しい手続や対応方法を理解しておくことが重要です。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問