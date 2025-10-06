◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年女子100メートル決勝が行われ、100メートル障害世界選手権代表の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）は11秒66で2位に入った。追い風0・4メートルだった。この日の午前に行われた準決勝では、自己ベストを更新する11秒59（追い風1・2メートル）をマーク。全体トップタイのタイムで3組1着となった。世界選手権、そして全日本実業団と連戦の中