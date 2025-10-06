タレントの山口もえ（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫で「爆笑問題」の田中裕二（60）との結婚10周年を報告した。「結婚10周年を迎えました」と報告した山口。「毎年家族でお祝いをしてたけど、今年はパパさんの提案で親戚が集まり、皆にお祝いをしてもらいました」と田中の提案で親戚が集合して祝ったことを明かした。アニバーサリープレートや花束の写真を複数枚披露。「笑顔でおめでとうとお祝いされ・・・身