プロ野球・巨人は6日、今村信貴投手、戸田懐生投手、重信慎之介選手の3選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。31歳の今村投手は2022年、55試合にリリーフ登板し23HPを記録したサウスポー。巨人一筋14年で180試合に登板しましたが、今季は1軍登板がありませんでした。ファームでは41試合に登板して4勝1敗3セーブ、防御率1.91です。25歳の戸田投手は今季2試合に登板し0勝1敗、防御率3.38です。今季3年ぶりに支配下登録を勝