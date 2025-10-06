漫画家、小林よしのり氏（71）が6日までにブログを更新。群馬県前橋市の小川晶市長が、市の幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題についてつづった。小林氏は「女市長のラブホテル密会・学歴詐称はそんなに悪いことか?」と題し「前橋市長がホテルに行ったのは、悪いことか?わしには全然分からん。プライベートでラブホに行ったって勝手じゃないか?」と疑問を呈した。続けて「学歴詐称も、なぜ延々非難されている