「うぉおおん今夜人間不在なんだよごめんねずっと外見て待ってるこんなん見たらもうどこも行けない」【写真】飼い主さんの帰りを待つ猫さん…窓から外を見ていますそんな切ないコメントとともに投稿された写真が、Xで注目を集めました。写っていたのはラグドールの男の子「ちくわ」くん（3歳）。窓辺からじっと外を見つめる姿に「健気すぎる」「愛されてる証拠」と共感の声が寄せられています。ペットカメラ越しに届いた“切