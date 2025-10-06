ロッテは6日、金子誠一軍チーフ守備走塁コーチおよび大家友和二軍チーフ投手コーチが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することになったと発表した。金子コーチは吉井理人前監督が就任した23年から3年間一軍のコーチを務めていた。