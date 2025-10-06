背中に投球を受けた影響で戦線を離脱しているソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、福岡県筑後市のファーム施設で行われるリハビリ組の練習に5日から合流している。6日は全体のウオーミングアップには参加せず、軽くダッシュを行うなどして汗を流した。「6、7割くらいで、ちょっと力を入れて」と語った上で「（背中の痛みは）走るのには問題ない。あとは今後打つ、投げるをやってみてどうなるか」と語った。周東は9月18日