「特殊メイクで…」NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に中島瑠菜(18)＝熊本県出身＝が眉無し姿で再登場を果たし、話題になっている。中島は吉原でも最下層の「二文字屋」に転落した女郎「ちどり」の名で出演し、その後は物語から消えていたが、5日の放送で「二文字屋」の女将「はま」として再登場を果たした。自身のインスタグラムで、共演した長谷川平蔵宣以役の中村隼人(31)との2ショットをアップ。眉毛のない