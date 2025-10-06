俳優の白洲迅（32）が4日、自身のインスタグラムを更新。同日にスタートした、自身がtimeleszの松島聡（27）とW主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜後11：00）で共演する松島と、それぞれの“娘＆息子”を演じる子役・棚橋乃望（6）と櫻（5）との4ショットを公開した。【写真】「素敵な家族写真」「家族が可愛すぎる！」松島聡＆白洲迅ら“家族”4ショット元カノから娘を預けられた、接