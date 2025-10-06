女優の沢口靖子（60）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。その美ぼうがSNSで反響を呼んだ。沢口は、淡いピンクの総レースのワンピースで登場。10月6日スタートのフジテレビ月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00、初回15分拡大）で共演する女優・板谷由夏とともに出演し、撮影現場でのエピソードを披露した。またVTRでは、沢口を「やっちゃん」と呼ぶ俳優の内藤剛志