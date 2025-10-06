千葉ロッテマリーンズは金子誠1軍チーフ守備走塁コーチ（49）および大家友和2軍チーフ投手コーチ（49）が契約満了に伴い、今シーズン限りで退団すると発表した。金子コーチは23年に就任した吉井監督の右腕として1軍戦略コーチを務め、1軍チーフ守備走塁コーチに配置転換された。大家コーチは吉井監督とエクスポズ時代に同僚で、昨年11月に2軍チーフ投手コーチに就任した。